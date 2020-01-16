Перец с плесенью и кишечной палочкой продавали россиянам

В России нет качественного черного перца. Специалисты Роскачества протестировали 30 марок на рынке, забраковав практически все, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают представители ведомства, всего исследования прошли 30 наименований перца. Цена продукта колебалась от 27 до 550 рублей за 100-граммовую упаковку.

Так, в девяти из предложенных марок нашли различные вредные микроорганизмы и бактерии. Четыре упаковки были с плесенью, в трех нашли кишечную палочку, а в одной – болезнетворные бактерии.

«У некоторых брендов был сразу ряд нарушений», - отмечают специалисты.

Кроме того, шесть из предложенных марок имела признаки фальсификации – в них нашли крахмал и муку, которых в данном продукте быть не должно.

Александра Маслова