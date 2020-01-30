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Перечень авто, которые можно взять в кредит от государства, сократили
В списке марок, доступных для покупки с господдержкой,
остались далеко не все, популярные среди россиян, сообщает DEITA.RU.
В России в 2020 году власти пересмотрели правила программы льготного кредитования при покупке нового автомобиля. Размеры скидок, которые доступны, не изменили: 25% для ДФО и 10% для остальной России.
Как пишет «Российская газета», неизменной осталась и максимальная стоимость автомобиля: до миллиона рублей. А вот перечень марок сократили. Все еще можно купить с господдержкой следующие авто: модели АвтоВАЗа, Renault, Kia и Hyundai. А вот Chevrolet Niva, Nissan Terrano, Datsun on-DO и mi-DO, Volkswagen Polo и Skoda Rapid больше не смогут стать участниками программы.
Елена Миронова