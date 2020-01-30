telegr wh call

Новости

Правительство Мишустина выступило против отмены штрафов для водителей

30 Январь 2020, 03:30

Перечень авто, которые можно взять в кредит от государства, сократили

30 Январь 2020, 02:30

Как понять, что АЗС не доливает бензин

30 Январь 2020, 01:15

Россиян предупредили об опасности использования бонусных карт в магазинах

30 Январь 2020, 00:30

Facebook признался в слежке за пользователями

29 Январь 2020, 23:45

Новый министр переведет россиян на правильное питание

29 Январь 2020, 23:15

Пользователи соцсетей подытожили, чем запомнится январь 2020

29 Январь 2020, 23:00

Минздрав сказал, когда китайский вирус придет в Россию

29 Январь 2020, 22:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Перечень авто, которые можно взять в кредит от государства, сократили

Салон автомобиля

В списке марок, доступных для покупки с господдержкой, остались далеко не все, популярные среди россиян, сообщает DEITA.RU.

В России в 2020 году власти пересмотрели правила программы льготного кредитования при покупке нового автомобиля. Размеры скидок, которые доступны, не изменили: 25% для ДФО и 10% для остальной России.

Как пишет «Российская газета», неизменной осталась и максимальная стоимость автомобиля: до миллиона рублей. А вот перечень марок сократили. Все еще можно купить с господдержкой следующие авто: модели АвтоВАЗа, Renault, Kia и Hyundai. А вот Chevrolet Niva, Nissan Terrano, Datsun on-DO и mi-DO, Volkswagen Polo и Skoda Rapid больше не смогут стать участниками программы.

 Елена Миронова

Читайте также:

Коронавирус может создать дефицит автомобилей

"Семерка" названа самым популярным автомобилем в России

Водителям напомнили о новом запрете для ГИБДД

Популярное

ГИБДД будет массово проверять водителей с детьми

Ж/д переезд в Большом Камне временно закроют для автомобилистов

Мишустин перебросил Трутнева на Северный Кавказ

Борис Кубай: «Приморье ждут сорокоградусные морозы»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...