Такое заявление сделал глава Минфина, сообщает DEITA.RU.



Министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что кабинет министров может пересмотреть перечень импорта, не облагаемого НДС. Такое заявление глава Минфина сделал на расширенном совещании по реализации нацпроектов в Перми, сообщает РИА Новости.

Речь идет о перечне высокотехнологичного оборудования, импортируемого в Россию. Вопрос поднял один из предпринимателей, присутствовавший на заседании.

Силуанов ответил, что надо сформировать предложение, чтобы Минфин пересмотрел перечень. Дело в том, что список был составлен в 2005 году. Туда попало только то оборудование, которое в России не производили. Но с тех пор «много воды утекло», – признал Силуанов.

А вот замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что перечень надо сократить, а не расширить.

Елена Миронова