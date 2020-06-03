Перед армией надышишься: студенческие военные сборы перенесли на осень

Студенческие военные сборы, которые проходят в июле-августе, отложены на несколько месяцев, сообщает ИА DEITA.RU.

Теперь знакомство с Вооружёнными Силами РФ у молодых людей может состояться в июле-октябре, а некоторые вузы и вовсе отправят своих студентов в армию по программе вузовской военной подготовки только в 2021 году.

Решение о том, когда какой вуз отправит студентов на сборы, будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Поэтому Минобороны допускает, что для некоторых студентов сборы придётся отложить до следующего года.

Молодым людям, как обычно, надо будет пройти медицинское освидетельствование на предмет пригодности к военной службе, но посещение военных комиссариатов, где юноши проходят медкомиссию, будет реализовано с учётом антикоронавирусных профилактических мер. Всем придётся соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, обрабатывать руки санитайзером.

А вот те, кому предстоит примкнуть к армейским рядам в рамках ежегодного весеннего призыва, уже направляются к месту службы. Новобранцы, добравшись до воинской части, должны две недели находиться на карантине, их обеспечивают медицинскими масками и антисептиками. В сборных пунктах молодые люди проходят термометрию и сдают тест на коронавирус. Везде усилены меры дезинфекции: например, дезинфицируют транспорт, которым прибывают призывники из районных призывных пунктов к общему сборному пункту.

Из соображений эпидемиологической безопасности присяга в этом году проходит без родственников. От торжественной отправки будущих солдат к месту службы тоже было решено отказаться.