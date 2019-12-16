Передать телефон: новая статья может появиться в УК РФ

Передача мобильных в тюрьму и колонию может стать уголовно наказуемым деянием, сообщает DEITA.RU.

Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на замглавы думского комитета Александра Хинштейна.

По словам спикера, проект уже поддержали несколько важных инстанций: Верховный суд, ряд министерств и ФСИН. По словам спикера, соответствующие поправки уже готовы.

Авторы новеллы уточняют, что сейчас наказание за передачу сотовых телефонов не такая большая – административная ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей – люди идут на риск, не сильно задумываясь о последствиях. Даже при многократном «рецидиве» передач сумма остается прежней – и вполне посильной.

Ранее парламентарий подчеркивал, что вскоре на рассмотрение Госдумы отправится еще один законопроект – он позволит отключать мобильное покрытие на территории колоний.

Напомним, один из законов, который касается тюремных заключенных, заключается в новых условиях содержания матерей с детьми и беременных в колониях. Им представляются новые «удобства» - отдельные от других заключенных в камерах. Более того, на каждого ребенка младше трех лет заключенная будет получать по 4 дополнительных «квадрата» в камере.

Александра Маслова