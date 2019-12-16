telegr wh call

Новости

Бюджет Уссурийска расколол коммунистов

16 Декабрь 2019, 20:15

В некоторых сортах российского чая нашли пестициды

16 Декабрь 2019, 20:00

Передать телефон: новая статья может появиться в УК РФ

16 Декабрь 2019, 19:45

Самые опасные пароли назвали эксперты

16 Декабрь 2019, 19:30

Задержание пьяного полицейского: накажут всех

16 Декабрь 2019, 19:15

Некоторые россияне не будут работать 31 декабря

16 Декабрь 2019, 19:00

Инспектор ГИБДД застрелит водителя в этом случае

16 Декабрь 2019, 18:45

Киргиз сядет на 10 лет за сломанный нос полицейского

16 Декабрь 2019, 18:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Передать телефон: новая статья может появиться в УК РФ

телефон

Передача мобильных в тюрьму и колонию может стать уголовно наказуемым деянием, сообщает DEITA.RU.

Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на замглавы думского комитета Александра Хинштейна.

По словам спикера, проект уже поддержали несколько важных инстанций: Верховный суд, ряд министерств и ФСИН. По словам спикера, соответствующие поправки уже готовы.  

Авторы новеллы уточняют, что сейчас наказание за передачу сотовых телефонов не такая большая – административная ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей – люди идут на риск, не сильно задумываясь о последствиях. Даже при многократном «рецидиве» передач сумма остается прежней – и вполне посильной.

Ранее парламентарий подчеркивал, что вскоре на рассмотрение Госдумы отправится еще один законопроект – он позволит отключать мобильное покрытие на территории колоний.

Напомним, один из законов, который касается тюремных заключенных, заключается в новых условиях содержания матерей с детьми и беременных в колониях. Им представляются новые «удобства» - отдельные от других заключенных в камерах. Более того, на каждого ребенка младше трех лет заключенная будет получать по 4 дополнительных «квадрата» в камере.

Александра Маслова

Читайте также:

МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы

Россиянам светит тюрьма за нарушения на жд путях

Осужденным в российских тюрьмах начали давать отпуска на свободе

Популярное

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Власти избавятся от Почты России

Снег из Китая идет на Приморье

«Как страшно» - автомобиль сгорел с пассажирами
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...