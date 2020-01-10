Передел: дальневосточные предприятия и земли выставлены на продажу

Целый ряд дальневосточных предприятий, земельных участков и недвижимого имущества будут проданы в рамках программы приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы, сообщает DEITA.RU.

Теперь документ утвержден председателем правительства Дмитрием Медведевым, официально опубликован и будет в ближайшие три года претворяться в жизнь.

Строго говоря, в первоначальном варианте плана приватизации и «лакомых кусков» было больше, и основные кандидаты были несколько другими. Шутка ли – на совещаниях в Минэкономразвития в качестве возможных объектов продаж фигурировали до половины «Почты России» и Россельхозбанк, заходили разговоры и о пакетах акций РЖД и ГЛОНАСС.

В окончательном виде все вышеперечисленное в план не попало. Но и сейчас объемы государственного имущества, выставленные на продажу, впечатляют. За три года Дмитрий Медведев планирует приватизировать 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов (о них позже).

Из главных объектов продаж, стоит выделить 7: государство полностью или частично покинет ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский порты, «Росспиртпром», «Алмазювелирэкспорт», Кизлярский коньячный завод и «Совкомфлот». На их фоне бывшие советские гордости «Фирма «Мелодия» и творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» выглядят скорее отголосками былой славы, чем суперликвидными активами.

Не прошел Медведев и мимо дальневосточных предприятий. Так, на продажу выставят все 100% акций в издательско-полиграфическом комплексе «Дальпресс» города Владивостока. Перейдет полностью в частные руки и Хабаровское книжное издательство.

В Сахалинской энергетической компании у государства оставалось 11,66 % акций, но теперь не станет и их. «Якутскгеология» прямое влияние российских властей в 75% минус 1 акция. «Центр дезинфекции на транспорте, г. Владивосток, Приморский край» перестанет быть государственным предприятием.

А что же до еще 1168 объектов, занимающих большое место в 253-страничном документе Дмитрия Медведева? Это тоже в основном предприятия, только уже бывшие, в лихие времена разграбленные, и сейчас в форме юридического лица несуществующие. «Бывшая ремонтная база, здание цеха, мастерская, склад узлов и агрегатов, здание подсобное, здание коровника, летний домик, студенческий душ», - перечисляются один за другим продаваемые объекты недвижимости. По ним можно угадать, что здесь когда-то был совхоз или колхоз, здесь большая ремонтная база, здесь завод, а здесь пионерский лагерь. Кроме зданий и сооружений, выставляется на продажу и земля – земельные участки как под объектами, так и вне них. Можно, например, приобрести целые железнодорожные пути с землей под ними.

Есть в списке продаж и своеобразная «экзотика». Например, «1/6 доли в праве собственности на уборную на 1 очко». Адрес: Верхнебуреинский район, станция Дубликан, ПК 3260+40,00 железнодорожной линии «Известковая – Чегдомын». Может, кому-то и пригодится.

Дмитрий Санников