Передовые технологии используют при капремонте в Приморье

За шесть лет проведение работ по капитальному ремонту в Приморском крае строители отработали новые технологии и поняли, какие материалы лучше показывают себя в муссоном климате, сообщает DEITA.RU.

В Фонде капитального ремонта работа была проанализирована, а после этого специалисты подготовили рекомендации для местных районных властей.

«Дело в том, что сейчас муниципалитет может взять на себя функции заказчика. И мы готовы местным властям оказать методическую и правовую помощь в этом вопросе», – пояснил генеральный директор фонда Андрей Горелов.

Пожарной безопасности уделяют особое внимание, в старинных домах где использовались деревянные конструкции, проходит обработка деревянных конструкций огнезащитными препаратами. Согласно технологическим характеристикам это дает пожарным до 30 бесценных минут на борьбу с огнем. Также рабочие заменяют горючие материалы на не горючие.

В настоящее время по списку Фонда капитального ремонта Приморского края ремонтные работы проходят на домах постройки 60-70 годов XX века. Как отметили специалисты, современные материалы на порядок лучше, чем те, которые применялись тогда. Раньше кровлю покрывали недолговечным рубероидом, то сейчас для укладки крыши используют полимерно-битум.

При этом гендиректор фонда подчеркнул, что не всегда скатные крыши лучше, чем плоские.

«Есть стереотип, что скатная кровля лучше плоской. Это неверно, потому что плоские кровли, которые делают наши подрядчики, при должном обслуживании со стороны УК прослужат до 25 лет. Ремонт таких крыш делается комплексно: стяжка, утеплитель, три слоя техноэласта», – добавил гендиректор приморского фонда капремонта.

Напомним, что в этом году по планам отремонтировать в регионе до 650 многоквартирных домов. Все работы проходят в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края».

Иван Юрьев