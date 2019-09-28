Передумали: МЧС разрешили курить на балконе

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В МЧС передумали и разрешили курить на балконах, успокоив тем самым миллионы россиян. Главное, утверждают в МЧС, нужно помнить о ответственности перед соседями и быть осторожным, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.

Постановление российского правительство, которое вступает в силу с 1 октября, об изменениях в правилах противопожарной безопасности не подразумевает запрет курения на балконах и лоджиях.

Напомним, российские власти 26 сентября подписали правила, которые запрещают открытый огонь на балконах не только многоквартирных домов, но и гостиниц и даже общежитий. Согласно этим правилам, нельзя не только жарить шашлык на балконе, но и зажигать свечи, и даже курить. К ответственности планируют привлекать, если по вине курильщика произойдет пожар.

Отмечается, что цель документа не запретить курение на балконе, а выявлять ответственных за пожар, который начался из-за неосторожно брошенного бычка. Идеи с запретов вторили и медики, которые заметили, что на каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. По мнению представителей Минздрава, речь идет не только о заболеваниях, вызванных курением, но и по гибели людей в пожарах, которые начались из-за неосторожного оставленной сигареты.

Екатерина Брязгунова

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