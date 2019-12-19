Передумали: обманутым дольщикам не дадут миллиарды Медведева

Дмитрий Медведев поручил направить 1,6 миллиарда рублей на завершение строительства ЖСК «Остров», однако АО «ДОМ.РФ» не спешит финансировать замерзшую стройку, сообщает DEITA.RU.



Колкие лозунги, возмущение и всё новые митинги - на протяжении семи лет борьба за собственное жильё сопровождает учёных Дальневосточного отделения Российской академии наук и педагогов ДВФУ, которые приобрели квартиры в ЖСК «Остров» на Русском. И казалось, решение близко: всего три с половиной месяца назад на полях V Восточного экономического форума прозвучало обещание направить для окончания возведения ЖСК «Остров» более полутора миллиардов рублей. О поручении премьера Медведева рассказал глава ДОМ.РФ Александр Плутник.

«По решению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, ДОМ.РФ предоставит дополнительную поддержку членам ЖСК «Остров». Объем средств на завершение проекта составит 1,6 миллиарда рублей. Строительные работы, возможно, будут завершены в конце этого года», - обозначил Александр Альбертович.

Однако конец дольщики уныло встречали митингом – очередной публичный протест обманутых учёных и педагогов прошел во Владивостоке в минувшее воскресенье, 15 декабря. Вспоминали и слова Плутника. Однако АО «ДОМ.РФ» накануне отреагировало обескураживающей информацией.

«Законодательство не предусматривает помощь в форме безвозмездной передачи средств акционерного общества, на чем настаивают руководство и члены кооператива, требующие выделить им 1,6 млрд рублей», - заявили представители акционерного общества.

«Требуют». Иными словами, ДОМ.РФ удивляется настойчивости ЖСК «Остров» и даже заявило о давлении через СМИ, что «является неприемлемым».

Неужели АО решило действовать по принципу «Сказали и забыли»? Или премьер передумал? Или забыл, что «законодательство не предусматривает помощь в форме безвозмездной передачи средств АО»? Причины отката назад неизвестны, ясно только одно, что в ближайшее время долгострой точно не увидит обещанных миллиардов.

В ДОМ.РФ при этом подчеркнули, что уже оказывали в порядке исключения беспрецедентную финансовую помощь кооперативу в размере 854,5 млн. рублей, однако кооператив не отчитался о расходовании указанных средств.

В АО посоветовали дольщикам взыскать 1,4 млрд. с бывшего застройщика, а также продать свободные 10% площадей кооператива. Они же, в свою очередь, готовы «оказать необходимую консультационную и юридическую помощь».

Напомним, ЖСК «Остров» является одним из долгостроев Саммита АТЭС. В 2012 году согласно предложению вице-премьера Игоря Шувалова началось возведение посёлка для преподавателей и учёных ДВФУ. В 2014 году жилищный комплекс должны были построить, но строительство и по сей день остается незавершённым, а члены кооператива погрязли в долгах и вынуждены ежемесячно тратить деньги на съём жилья.

Несмотря на весьма печальную ситуацию, члены кооператива активно отстаивают свои права – обращаются за помощью к полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, и к главе государства Владимиру Путину.

О дальнейшем развитии ситуации читайте в следующих материалах DEITA.RU.

Софья Корф