Передумали: повышение утильбора откладывается

Российские власти задумались о перенесении повышения ставки на утилизационный сбор на год и более. Об этом сообщает DEITA.RU.

С таким заявлением выступил Минпромторг в ходе большого совещания с производителями транспортных средств. Как передает слова представителей ведомства «Коммерсант», правительство приняло решение перенести как минимум на год – до две тысяч двадцать первого года - повышений ставок не только для утильсбора, но ряда других «автомобильных» налогов.

Например, в ведомстве намекнули на возможное временное сохранение действующего порога на ввоз импортных авто в страну и отмену увеличения утилизационного сбора на заграничные автомобили. Видимо, правительство решило повременить со стимуляцией российских производителей как можно скорее начать производить аналоги импортных деталей и других компонентов для авто на заводах страны.

Правда, Минпромторг также заявил о невозможности полного отказала от повышения утильсбора в России. Автолюбители получат «каникулы» от индексации налога на пару лет.

Екатерина Цой