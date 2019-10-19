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Передумали: повышение утильбора откладывается
Российские власти задумались о перенесении повышения ставки на утилизационный сбор на год и более. Об этом сообщает DEITA.RU.
С таким заявлением выступил Минпромторг в ходе большого совещания с производителями транспортных средств. Как передает слова представителей ведомства «Коммерсант», правительство приняло решение перенести как минимум на год – до две тысяч двадцать первого года - повышений ставок не только для утильсбора, но ряда других «автомобильных» налогов.
Например, в ведомстве намекнули на возможное временное сохранение действующего порога на ввоз импортных авто в страну и отмену увеличения утилизационного сбора на заграничные автомобили. Видимо, правительство решило повременить со стимуляцией российских производителей как можно скорее начать производить аналоги импортных деталей и других компонентов для авто на заводах страны.
Правда, Минпромторг также заявил о невозможности полного отказала от повышения утильсбора в России. Автолюбители получат «каникулы» от индексации налога на пару лет.
Екатерина Цой