Проект «Диспансеризация на колёсах» обретает всё большую популярность среди жителей Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.

В столице региона – Южно-Сахалинске организована мобильная лаборатория для проведения первого этапа диспансеризации. Автомобиль прибывает в тот или иной район города, и его жители получают возможность пройти обследования прямо во дворе собственного дома.

В передвижных комплексах медики исследуют анализы крови посетителей на уровень сахара и содержание холестерина. Помимо этого, горожане после прохождения флюорографии и маммографии, сразу получают результаты обследования.

К проекту помимо столицы региона уже подключились Ноглики, Томари, Корсаков и Анива.