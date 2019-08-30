Здоровье, здравоохранение, диспансеризация, люди, улица, очередь.jpg
Источник изображения: DEITA.RU

Проект «Диспансеризация на колёсах» обретает всё большую популярность среди жителей Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.

В столице региона – Южно-Сахалинске организована мобильная лаборатория для проведения первого этапа диспансеризации. Автомобиль прибывает в тот или иной район города, и его жители получают возможность пройти обследования прямо во дворе собственного дома.

В передвижных комплексах медики исследуют анализы крови посетителей на уровень сахара и содержание холестерина. Помимо этого, горожане после прохождения флюорографии и маммографии, сразу получают результаты обследования.

К проекту помимо столицы региона уже подключились Ноглики, Томари, Корсаков и Анива.

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