Минстрой просмотрел информацию о переносе перехода на эскроу-счета и передал, что она ложная, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 11 июня появилась информация о том, что девелоперы будут получать деньги дольщиков напрямую до начала октября, а не до первого июля. Информацию передал "Коммерсант", ссылаясь, в свою очередь, на Владимира Якушева министра строительства и ЖКХ.

В Минстрое в ответ заявили, что такого изменения не будет. Как запланирован переход на новую систему так он и пройдет, говорят в ведомстве. Это произойдет первого июля текущего года.

В ведомстве напомнили, что для подачи заявлений о готовности объекта на тридцать процентов есть крайний срок. Пока что в качестве такой даты рассматривают первое октября.

Анастасия Туркова

