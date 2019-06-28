28 Июнь 2019, 23:01
Переход в десятый класс неожиданно оказался платным
Источник изображения: Сергей Трэйне
Появилась информация о том, что в одной из школ требуют деньги для перевода учеников в десятый класс, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Следователи будут проверять новосибирскую школу и выяснять, действительно ли с учащихся требовали деньги, говорят в СУСК РФ по области. Если это действительно так, виновные будут отвечать по статье о превышении полномочий.
Как говорят в ведомстве, на требование денег начали жаловаться родители: за перевод ребенка в десятый класс запросили пять тысяч рублей, а в одиннадцатый – десять.
Анастасия Туркова
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