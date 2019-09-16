Перекроют кислород: власти взялись за блогеров

Блогеры будут нести такую же ответственность, как и средства массовой информации, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

По словам Ревенко на данный момент в России сложилась сложная ситуация, когда блогеры имеют реальное преимущество перед официальными СМИ.

Ни один блогер на сегодняшний день не несет ответственность за все то, что он пишет. Если это недостоверная информация, то ответственности тоже нет. При этом у значительной части блогеров читательская аудитория в несколько раз больше, чем у большинства СМИ.

Имея такую аудиторию, блогеры могут влиять на мнение людей, а также влиять на формирование общества. В связи с этим за все, что делают, они должны отвечать юридически.

Екатерина Брязгунова