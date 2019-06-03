Ранним утром в понедельник, 3 июня, в приморских пабликах появилась фотография фуры, которая пересекла сплошную линию и встала на одной из улиц дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.

«Перекрыл все четыре полосы. Подрезал всех. Пересёк сплошную. А всё из-за того что он не хотел стоять в пробке как все», — пишет очевидец произошедшего в паблике dpskontrol_125rus.





Тут же водителю фуры на помощь пришли опытные автолюбители, которые рекомендовали автору фото почитать правила дорожного движения. «Ему можно даже двойную сплошную пересекать, если не входит в поворот из-за больших габаритов», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова