Спекулянты поплатятся за свои действия, сообщает DEITA.RU.

Осенью депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект министерства культуры, который предполагает существенное повышение финансовой ответственности за перепродажу билетов в театры и другие представления в учреждениях культуры.

Предполагается, что за перепродажу билетов с наценкой более 10% размер штрафа для граждан может составить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Для компаний штрафы будут существенно выше — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а для организаций — от 700 тысяч до миллиона рублей.



Кроме этого, законопроект также вводит штрафы за отказ от возмещении цены билета из-за срыва мероприятия. С должностных лиц предлагается взимать от 50 до 100 тысяч рублей, с ИП — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а с юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко