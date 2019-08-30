В разы подорожали перелеты из Москвы в Сургут, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "URA.RU".

Ценовая политика авиакомпании Utair заставила югорчан изумиться: в начале сентября часть авиарейсов подскочила в цене. Местные жители утверждают, что долететь из столицы до Сургута в обычное время можно было за семь – восемь тысяч. Но с первого сентября цена взлетит до двадцати тысяч рублей. Они говорят, что даже для богатого человека этот перелет становится затратным.

Самые дорогие билеты эконом-класса от Москвы в Нижневартовске и Сургуте стоят до 21 085 рублей. Привычно невысокой цена станет с восьмого сентября. В конце месяца она снизится еще больше: до четырех тысяч рублей.

В авиакомпании передают, что рост цен обусловлен сезонностью: люди возвращаются из отпусков в это время.

Анастасия Туркова