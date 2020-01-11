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Переломы и вывихи: как гололед испортил приморцам праздники
За новогодние праздники в основные травмпункты Владивостока обратилось с жалобами более 1,5 тысячи человек, сообщает DEITA.RU.
В краевом правительстве отметили, что большинство граждан обращались к медикам с переломами. Связано это с нестабильной погодой, которая стала причиной жестокого гололеда на дорогах и тротуарах краевой столицы. Так, сначала в городе выпал снег – на Рождество, 7 января. Далее на смену ему пришло потепление – и снег тает на солнце днем, а ночью застывает сплошным льдом.
В медицинских учреждениях отмечают, что примерно 10% обращений граждан заканчиваются постановлением диагноза «перелом» и гипсом. В послепраздничные сутки только на Давыдова пришло в травмпункт 76 человек, из них у 23 выявили различные переломы костей.
Медики отмечают, что за эти праздники улучшилась ситуация в обращении с петардами и фейерверками – за все праздники от пиротехники пострадало всего двое человек.