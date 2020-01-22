Переназначение Трутнева дает шанс Дальнему Востоку не потерять деньги

Правительство Мишустина уже успели окрестить «правительством затянутых поясов», а заявления главы счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что 16-е послание президента Путина Федеральному собранию - «самое дорогое на его памяти», наводят на мысли о возможном сокращении финансирования ряда федеральных программ, которые не нашли отражения в нынешнем выступлении главы государства. Предполагается, что презентованные национальным лидером нововведения потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год. Что в этом случае ждать Дальнему Востоку с его многомиллиардными программами развития, разбиралось ИА DEITA.RU.

Несмотря на то, что амбициозные проекты по развитию ДВ были озвучены Москвой еще в рамках подготовки к АТЭС – 2012 во Владивостоке и в дальнейшем конкретизированы уже в ходе самого мероприятия, вылившись в создание режима Свободных портов и территорий опережающего развития, регион до сих пор не может выйти на желаемые экономические и демографические показатели. Многие законодательные механизмы до сих пор не работают, а другие, как, например, выделение земельных участков для резидентов Свободного порта в упрощенном порядке, обросли достаточно мощной коррупционной составляющей.

Кроме того, как показал опыт выступлений Путина и ряда региональных и отраслевых руководителей в рамках Восточного экономического форума в 2018 и 2019 годах, ощущение того, что дальневосточный регион остается «балластом» для экономики страны, все еще присутствует в российских властных кругах.

В связи с тем, что новому правительству придется изыскивать средства для реализации новых инициатив президента, да и вообще готовить Россию к новым вызовам, как внутри, так и внешнеполитического характера, есть опасность того, что порезать финансирование могут и Дальнему Востоку. Так, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что «кабмин Мишустина будет работать в режиме «затянутых поясов», а значит могут урезать и часть амбициозных проектов, т.е. тех, по которым Россия больше формирует свой международный имидж, чем реально что-то зарабатывает в бюджет».

«В последние годы ДФО был как раз такой витриной РФ: мегапроекты, глобальные инвестиции, развитие арктических зон. Сегодня, как мне кажется, могут сохранить только наиболее перспективные зоны развития, такие как СМП, строительство новых кораблей, космодром Восточный, мост в Якутии и т.д., а какие-то другие – сократить. Собственно, многое из того, что говорилось про Дальний Восток, пока так и не реализовано, территория не стала «прорывной». Какие-то инвестиции пошли, но как бы в обход людей. Китай продолжает наступать на более-менее интересные ему позиции, а неинтересные – игнорирует. Поэтому ряд каких-то инвестпрограмм могут и свернуть. Вот дальневосточный гектар так и не выстрелил в центральной России, переселяться никто не начал, соответственно программа прижилась только внутри самого округа. Дальневосточная ипотека тоже слабо работает. Думаю, что как-то оптимизировать все это будут, хотя и при сохранении части тренда – не бросать и осваивать территорию, так как много сил и денег в нее уже вложено», - отметил политолог.

В этой связи определенные надежды Дальнему Востоку дает переназначение на должность вице-премьера уже нового правительства Юрия Трутнева. С одной стороны, это свидетельствует о том, что «скамейка запасных» в Кремле длиннее не стала – чиновников, готовых отвечать за достаточно сложный регион, да еще и отягощенный пристальным вниманием первого лица государства, не прибавилось, а финансово промышленные группы не бьются за назначение своих людей, с другой говорит о том, что, несмотря на всяческие прогнозы, сам Трутнев остается «игроком первого дивизиона» российской политики. В этой связи есть веские основания полагать, что декларированные ранее дальневосточные проекты в большей степени сохранят объемы финансирования, а приоритеты дальневосточного вектора российской политики не потеряют своей актуальности в общей повестке работы нового правительства.

Михаил Светлов