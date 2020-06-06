Перерасчет пенсий предлагают делать мошенники

Мошенники нашли новую лазейку для того, чтобы отнимать у пенсионеров честно нажитые средства – теперь аферисты предлагают сделать перерасчёт пенсий, сообщает ИА DEITA.RU.

Аферисты часто называют себя сотрудниками Пенсионного фонда и звонят с хорошей новостью – как же, ведь пенсионеру положены дополнительные деньги! Мошенники стараются вызнать данные банковской карты пожилого человека, а также предлагают сообщить номер счёта, на который поступит положенный «перерасчёт», пишут «РИА новости».

Собеседники сообщают о том, что для получения компенсации необходимо перевести некую сумму для уплаты госпошлины.

Ещё одним путём для обмана становится СМС-рассылка сообщений с портала, который лишь замаскирован под официальный сайт Госуслуг.

Сотрудники охраны правопорядка указывают, что не стоит терять бдительность – нельзя публиковать на сторонних сайтах данные карты, и тем более пароли из СМС-оповещений. Кроме того, следует помнить, что сотрудники госведомств не вправе запрашивать персональные данные посредством телефонных звонков и сообщений.