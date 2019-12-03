Пересадочный тариф появится в автобусах Владивостока

В общественном транспорте Владивостока может появиться пересадочный тариф для пассажиров, имеющих на руках Единую транспортную карту, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в столичной мэрии, пересадочный тариф призван существенно сэкономить транспортные расходы горожан, вынужденных добираться на работу, на место учебы и т.д. на двух и более автобусах. Предполагается, что при проезде на городском общественном транспорте с одной пересадкой пассажиры будут платить не за два билета, а полтора.

«Например, поездка на первом автобусе обойдется владивостокцам в двадцать восемь рублей, а на втором - в половину меньше. Сегодня тариф находится на стадии разработки, но уже известно, что в него в обязательном порядке включат маршруты № 29к и 15», - отметили в Автоматизированном диспетчерском центре администрации Владивостока.

Кроме того, появление пересадочного тарифа должен решить проблему длительного ожидания на остановках какого-то конкретного автобуса. Благодаря скидке пассажиры не будут переплачивать за поездку на «стыковочных» транспортных средствах, чтобы сократить себе время поездки.

«Время пересадки тариф тоже будет учитывать. Мы предполагаем, что его среднее время будет варьироваться от тридцати до девяноста минут», - рассказали в мэрии.

Отметим, что транспортный тариф будет доступен только тем жителям и гостям города, которые приобрели Единую транспортную карту, транспортный браслет или брелок. Купить проездные девайсы можно в одном из трех пунктов продажи: на остановках «Мингородок», «Автовокзал» или «Семеновкая».

Екатерина Цой