Пересекать сплошную в таких случаях можно

Каждый водитель хорошо знает, чем грозит пересечение сплошной линии разметки. Однако иногда бывают такие ситуации на дороге, чтоб пересечь сплошную линию просто необходим, сообщает DEITA.RU. Как пишет канал «Моя машина», существует всего лишь две причины, по которым можно таким образом нарушать ПДД.

Во-первых, если скорость транспортного средства не превышает 30 километров в час, его можно спокойно обгонять через сплошную. Здесь, правда, должно соблюдаться одно важное условие: на кузове таких машин расположен красный треугольник в жёлтой или оранжевой рамке. Как правило, это спецтехника или груженые повозке.

Во-вторых, это ситуации крайней необходимости. Когда в случае серьезной опасности, угрожающей жизни, пересечение сплошной будет наилучшим выходом. Например, на дорогу выбежал ребёнок или пьяный пешеход, логично, что никто вас не накажет за это нарушение ПДД. К слову, в ПДД подобное нарушение предусмотрено.

Екатерина Брязгунова