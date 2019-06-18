В России не хотят исключать из программы капитального ремонта ветхое жилье, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал вице-премьер Виталий Мутко, в ближайшее время в Государственную Думу поступит законопроект, который предусматривает закрепление понятия «ветхое жилье». Это такие дома, в которые вроде бы жить страшно, но, согласно экспертным данным, безопасно.

«Разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Первое создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создает, поэтому при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться», — цитируют «Известия» Мутко.

По словам российских экспертов, если поправки в закон примут, то власти фактически признают провал программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. После чего дома, износ которых составляет до 70 процентов, отремонтируют, и людям придется дальше жить в таких зданиях.

Стоит отметить, что ветхих домов в российских городах много. Так, в дальневосточной столице, по данным администрации Владивостока, на 1 августа 2018 года сносу подлежит свыше 70 аварийных домов. Из них властям предстояло переселить 1,2 тысячи человек. Однако это даже полбеды. Во Владивостоке домов, фактический износ которых превышает 70 процентов, но которые не признанны аварийными, значительно больше. Их общее число составляет 687 малоэтажных многоквартирных домов. Все они, если законопроект примут, будут со временем ремонтироваться. Благо все собственники квартир в ветхих домах в рамках российского законодательства платят капремонт.

Единственное, что, действительно, радует в данной ситуации, — это то, что на счете капитального ремонта у собственников домов какие-никакие средства есть. Ведь владельцев квартир в ветхих домах не успели отключить от системы капремонта. Это и подтвердили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. «Собственникам выставляют квитанции за капремонт в том случае, если этот дом включен в «Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014–2043 годы», — сказали в фонде.

Отмечается, что в законодательстве такого понятия, как «ветхое жилье» нет, оно еще не введено, поэтому взносы на капремонт платят все, кроме собственников аварийного жилья. В общем, как говорится, живите дальше, дорогие россияне.

Екатерина Брязгунова