Голый мужчина решил помыться под дождевой водой во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Видео необычного инцидента прислали в редакцию очевидцы.



Судя по кадрам, гражданин, что называется, в чем мать родила, выбежал на козырек и начал мыться.

Пользователи соцсетей вступили в оживленный диалог, просматривая данный ролик. «Вот она — ипотека по государственной программе», «Пересмотрела 10 раз», «Задорный парниша», «Счётчики поставил на воду, экономит», «Почему без мыла? Киньте в него кусок 72 процента», — смеются комментаторы.

Стоит отметить, что менее чем за час ролик набрал почти пятьдесят тысяч просмотров.

Екатерина Брязгунова