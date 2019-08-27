«Пересмотрела 10 раз» — видео с голым мужиком набирает популярность
Голый мужчина решил помыться под дождевой водой во
Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Видео необычного инцидента прислали в редакцию
очевидцы.
Судя по кадрам, гражданин, что называется, в чем мать родила, выбежал на козырек и начал мыться.
Пользователи соцсетей вступили в оживленный диалог, просматривая данный ролик. «Вот она — ипотека по государственной программе», «Пересмотрела 10 раз», «Задорный парниша», «Счётчики поставил на воду, экономит», «Почему без мыла? Киньте в него кусок 72 процента», — смеются комментаторы.
Стоит отметить, что менее чем за час ролик набрал почти пятьдесят тысяч просмотров.
Екатерина Брязгунова
Видео: мессенджеры