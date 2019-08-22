Россияне выразили громкое недовольство относительно идеи чиновника спасать потерявшихся грибников за их счет, сообщает DEITA.RU.

Напомним, глава администрации Боровского района Калужской области Николай Калиничев накануне заявил, что заплутавших грибников хорошо бы штрафовать. Ведь на их поиски выделяются значительные силы, а между тем они могут понадобиться в любой момент, если случится экстренная ситуация.

Позднее в разговоре с журналистами Калиничев отметил, что, разумеется, едиными мерками всех мерить нельзя. Идею нужно прорабатывать, наказывать следует хотя бы тех, кто заплутал пьяным.

Для пущей наглядности стоит отметить, что в Ленинградской области в текущем году количество потерявшихся грибников увеличилось в четыре раза. Всего с начала года по данному вопросу поступили свыше четырехсот заявок. Обнаружить удалось 560 человек.

Россияне ознакомившись с идеей жестко раскритиковали чиновника. «И зачем тогда мы налоги платим?», «Тогда мы должны перестать платить налоги! Ведь МЧС содержат за счет нас с вами!», «Через неделю находят грибника, предъявляют счёт... а он такой: «я вообще-то и не терялся, просто телефон сел...», «Не заплатил, обратно в лес отвезли», «А вдруг у них денег нет. Зачем их тогда искать? Ну или прямо в лесу оформлять кредиты для грибо-потеряшек и пущай платят», «Давайте ещё сделайте платную скорую помощь, пока не заплатят выезжать не будут. Ну, это уже невозможно… Как же ещё деньги содрать, а если их нету у людей, в магазинах ничего не купишь, цены растут, а зарплата и пенсия», «Тогда зачем нужны вообще спасатели? Зачем их держать? Нужно распустить их», «Давно пора и чиновников в отпуск тоже за свой счёт и ещё много чего», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова