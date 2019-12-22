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Перестрелка в центре города: четверо ранены
В центре сурового северного Дальнегорска произошла перестрелка, сообщает DEITA.RU.
По информации полицейских, в МО МВД России Дальнегорский поступило сообщение о выстрелах неподалеку от популярного ресторана в центре города, на проспекте 50 лет Октября.
По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошел конфликт. Для решения спорной ситуации один из них применил оружие, произведя выстрелы из ружья.
Четверо местных жителей в результате инцидента получили
огнестрельные ранения. Пострадавшие госпитализированы в травматологическое
отделение больницы. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают
подозреваемого.
Дмитрий Санников