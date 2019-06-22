Перестрелка в бухте Тихой дальневосточной столицы попала в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.

Как пишет dps.control, перестрелка произошла в светлое время суток в пятницу, 21 июня, на парковке в районе улицы Добровольского.

Отмечается, в результате нападения пострадали двое тех, кто находился в Toyota Vitz. Стрелявшие, бросив автомобиль, успели ретироваться.

Ранее DEITA.RU неоднократно рассказывало о перестрелках на улицах Владивостока и Приморья в целом.

Екатерина Брязгунова