22 Июнь 2019, 16:15
Перестрелка в столице попала на видео
Источник изображения: Pixabay
Перестрелка в бухте Тихой дальневосточной столицы попала в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.
Как пишет dps.control, перестрелка произошла в светлое время суток в пятницу, 21 июня, на парковке в районе улицы Добровольского.
Отмечается, в результате нападения пострадали двое тех, кто находился в Toyota Vitz. Стрелявшие, бросив автомобиль, успели ретироваться.
Ранее DEITA.RU неоднократно рассказывало о перестрелках на улицах Владивостока и Приморья в целом.
Екатерина Брязгунова
Видео: dps.control
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