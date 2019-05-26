В новой версии Международной классификации болезней (МКБ) переутомление признано расстройством, сообщает DEITA.RU.

Главы минздравов стран-участниц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, одобрили 25 мая 11 версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Отдельный подраздел в МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. В предыдущей версии МКБ, медики рассматривали переутомление как фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения.

В новой классификации переутомление помещено в раздел проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости. Клинически оно описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

Дмитрий Санников