Власти хотят сделать прозрачными расчёты между электронными кошельками, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Популярные онлайн кошельки типа Yandex. Деньги или QIWI, а также множество их аналогов ждут серьёзные изменения. В первую очередь они будут касаться анонимности, которая является одной из ключевых причин их популярности.

По данным Яндекса, ежедневно на их платформе открывается до 15 тысяч новых кошельков. Законодатели хотят обязать все эти системы проводить расчёты только через банковские счета, а не просто счета систем.

Соответствующий законопроект уже одобрен Советом Федерации. Чтобы он начал работать его осталось подписать президенту России.

Дмитрий Шевченко