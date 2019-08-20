Стало известно об ограничениях, наложенных на международные переводы в одно из соседних для России государств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

С 1 сентября текущего года банки Таджикистана не смогут взаимодействовать с российскими и международными системами переводов напрямую.



Все транзакции будут осуществляться исключительно через национальную систему денежных переводов, которая ограничит доступ платёжных систем на финансовый рынок Таджикистана.

Национальный банк Таджикистана объяснил, что основная цель новой схемы является поддержание стабильности банковской системы страны в сфере оборота денег, снижение операционных рисков и издержек, а также искоренение спекуляций на рынке денежных переводов.

Дмитрий Шевченко