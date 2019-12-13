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Переводы с карты на карту будут идти дольше
Банки хотят поменять правила денежных переводов, чтобы
отслеживать их, сообщает DEITA.RU.
Представители крупных российских банков предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами. Как пишет издание Banki.ru, предлагается поменять механизм осуществления денежных переводов, которые проходят без согласия клиента.
По словам вице-президента Ассоциации банков «Россия» Алексея Войлукова, новый механизм предполагает увеличение срока, в течении которого платежи проходят получателю. За это время банк сможет отследить подозрительные переводы, заблокировать их и связаться с отправителем для подтверждения.
Однако в ЦБ считают такой механизм нерабочим. Регулятор уверен, что такой путь, увеличение срока проведения платежа, не решит проблему мошенничества.
Елена Миронова