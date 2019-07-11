Банки требуют увеличить комиссию для перевода в несколько раз, сообщает DEITA.RU.



Центральный Банк России продолжает настраивать систему быстрых платежей в стране (СПБ). В ее рамках пользователи могут мгновенно перевести деньги с карты своего банка на карту другого банка-участника программы по номеру телефона.

Пока в системе быстрых платежей участвуют 14 банков. Крупнейшие игроки рынка не согласны с предложенной ЦБ комиссией за перевод с карты на карту в размере 0,4% при расчетах с юридическими лицами. По данным «Коммерсанта», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк» и «Райффайзенбанк» требуют установить комиссию в размере 1%.

Если ЦБ примет позицию банков, то комиссия за расчет с юрлицом через СБП станет сопоставимой с проведением безналичного расчета по картам.

Елена Миронова