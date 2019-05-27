Данная мера коснется только перевозки несовершеннолетних в ночное время суток, а именно с 23 до 6 часов, и только в автобусах, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Парламентская газета».

Данный запрет связан с тем, что с 1 июля вступает в силу новый закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок. Штраф за отсутствие лицензии составит от 50 до 400 тысяч рублей.

Согласно новому документу, будет не только запрещена перевозка детей по ночам, но также водителей пассажирских автобусов обяжут проходить медосмотр перед рейсом. Кроме того, все автобусы, перевозящие детей, должны быть оборудованы навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Екатерина Брязгунова