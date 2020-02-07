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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Перевёртыш» собрал пробку в столице ДФО

Перевертыш

Движение в центр Владивостока затруднено

Утро нового дня, 7 февраля, началось для автолюбителей Дальневосточной столицы с пробки, сообщает DEITA.RU.

Около 7.30 по местному времени в районе остановки "Молодёжная" произошло ДТП, в результате которого на собственной крыше оказался легковой автомобиль.

Судя по фотографии, присланной в редакцию очевидцем, других участников аварии кроме "перевёртыша" нет. В данный момент от района Столетия в сторону центра Владивостока образовалась пробка.

Движение по данному участку затруднено. 

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