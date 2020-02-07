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«Перевёртыш» собрал пробку в столице ДФО
Движение в центр Владивостока затруднено
Утро нового дня, 7 февраля, началось для автолюбителей Дальневосточной столицы с пробки, сообщает DEITA.RU.
Около 7.30 по местному времени в районе остановки "Молодёжная" произошло ДТП, в результате которого на собственной крыше оказался легковой автомобиль.
Судя по фотографии, присланной в редакцию очевидцем, других участников аварии кроме "перевёртыша" нет. В данный момент от района Столетия в сторону центра Владивостока образовалась пробка.
Движение по данному участку затруднено.
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