Новости
Жители Владивостока не ждут больших зарплат
1 Май 2020, 08:15
Прокуратура нашла виновника прорыва трубы на Снеговой Пади
1 Май 2020, 07:15
Учебный год заканчивается в школах России
1 Май 2020, 07:05
Смена власти: Мишустин заразился коронавирусом
1 Май 2020, 06:39
МЧС предупредили о резком росте пожарной опасности в Приморье
1 Май 2020, 06:15
Медики напомнили о защите кожи в домашних условиях
1 Май 2020, 05:15
Персональные данные миллионов россиян оказались слиты в сеть
1 Май 2020, 04:15
Сколько человек заразит один коронавирусный больной, сказал эксперт
1 Май 2020, 03:15
Персональные данные миллионов россиян оказались слиты в сеть
База из 12 миллионов записей стала доступна покупателям
В Сети любому желающему предлагают приобрести базу персональных данных россиян, сообщает ИА DEITA.RU, сообщает ИА DEITA.RU.
Ворованные данные представляют собой сведения о гражданах, которые хотели взять кредит в период с 2017 по 2019 год, отмечает «Российская газета». При этом, согласно данным расследования журналистов РБК, сведения утекли в Сеть из одного источника – некоей микрофинансовой организации.
В сведениях присутствуют номера телефонов, паспортные данные, а также информацию по электронным кошелькам. Новая база содержит 12 миллионов записей.