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Персональные данные миллионов россиян оказались слиты в сеть

Интернет

База из 12 миллионов записей стала доступна покупателям

В Сети любому желающему предлагают приобрести базу персональных данных россиян, сообщает ИА DEITA.RU, сообщает ИА DEITA.RU. 

Ворованные данные представляют собой сведения о гражданах, которые хотели взять кредит в период с 2017 по 2019 год, отмечает «Российская газета». При этом, согласно данным расследования журналистов РБК, сведения утекли в Сеть из одного источника – некоей микрофинансовой организации.

В сведениях присутствуют номера телефонов, паспортные данные, а также информацию по электронным кошелькам. Новая база содержит 12 миллионов записей.

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