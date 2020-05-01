Персональные данные миллионов россиян оказались слиты в сеть

В Сети любому желающему предлагают приобрести базу персональных данных россиян, сообщает ИА DEITA.RU, сообщает ИА DEITA.RU.

Ворованные данные представляют собой сведения о гражданах, которые хотели взять кредит в период с 2017 по 2019 год, отмечает «Российская газета». При этом, согласно данным расследования журналистов РБК, сведения утекли в Сеть из одного источника – некоей микрофинансовой организации.

В сведениях присутствуют номера телефонов, паспортные данные, а также информацию по электронным кошелькам. Новая база содержит 12 миллионов записей.