Персональные данные россиян утекли в Сеть с Госуслуг

Персональные данные пользователей портала «Госуслуги» одного из российских регионов оказались в Сети в открытом доступе, сообщает DEITA.RU по материалам «Коммерсанта».

Как пишет «Ъ», странным образом в открытом доступе оказался файл с данными более 28 тысяч пользователей одного из регионов России. Как сообщил изданию основатель DeviceLock Ашот Оганесян, предположительно речь идет о сервисе Госуслуг Ханты-Мансийского автономного округа.

По структуре персональные данные разные, но среди них, например, есть фамилия имя отчество, дата рождения, номера СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях, токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств

По информации издания, сейчас критическая уязвимость на портале Госуслуг закрыта и доступ хакеров к «дыре» отсутствует. Как отмечает ТАСС, Минкомсвязь проведет проверку по сообщениям об утечке персональных данных.

Дмитрий Санников