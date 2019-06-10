И не случайно, что новая для приморцев услуга появилась в роддоме № 3 Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Медучреждение славится своим стремлением внедрять «новое и современное», ведь все это повышает качество медицинского обслуживания. И одним из таких новшеств, которые напрямую влияют на комфортность пациентов, стало внедрение «бережливого производства». И Владивостокский роддом №3 стал первым, кто реализовал такой проект системе родовспоможения региона.

Улучшить качество оказания медпомощи, повысить ее доступность и комфортность – вот главные приоритеты. Это была большая работа, которая проводилась поэтапно. И за несколько месяцев бережливая поликлиника стала реальностью.

«Прежде, чем внедрить этот проект, мы провели анализ работы отделения, и это позволило выявить сильные и слабые стороны в работе, определить необходимые для реализации задачи и расставить приоритеты, - рассказала главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная. - Проведя необходимый анализ, мы решили полностью изменить структуру женской консультации. Регистратуру перенесли выше на один этаж, и не только изменили нумерацию кабинетов, но и даже некоторые поменяли местами. Так процедурный кабинет был перенесён в более подходящее для него место. А для того, чтобы снизить время ожидания в утренние часы, выделили на прием вторую медсестру.

Также было обустроено отдельное помещение для картохранилища и так далее. Работы проведены масштабные, и все изменения мы, естественно, сопроводили понятной навигацией. Установили информационные стенды, щиты, указатели. Все было сделано для удобства пациентов, чтобы можно было без труда найти нужный кабинет», — рассказала Светлана Викторовна.

Действительно, женскую консультацию сейчас просто не узнать - после проведенного ремонта холл и коридоры стали более уютными: преобразились тона, улучшено освещение, установлены жалюзи на окнах. Для пациентов установлены удобные диваны, оформлены зеленые зоны и даже детский уголок.

Регистратуру с привычными перегородками сменила открытая стойка, которая не мешает живому общению сотрудников и пациентов. И благодаря бережливому производству все, кто заранее записался на прием, приходят к назначенному времени. Напомним, что работы проводились в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Инна Эстрина