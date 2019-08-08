В четверг, 8 августа, начала свою работу Первая Дальневосточная аграрная конференция, которая проходит на базе совхоз Искра», сообщает DEITA.RU.

Мероприятие посвящено открытию инновационного семенного завода, по щадящей пофракционной технологии Фадеева. Как отмечают эксперты, запуск нового предприятия произведет существенный сдвиг в позитивную сторону развития всего растениеводства на Дальнем Востоке.

По словам управляющего партнера совхоза «Искра» Дмитрия Никифорова, главная задача приморских аграриев - повысить урожайность.

«На сегодняшний день мы вместе с партнёром компанией «Неопорт» закупили оборудования для семенного завода и уже заложили первые семенные посевы. По предварительным расчетам, урожайность у нас получится выше. Если сейчас средняя урожайность по краю составляет 12-13 центнеров с гектара, то благодаря новым технологиям урожайность должна быть выше 25 центнеров с одного гектара», - отметил Дмитрий Никифоров.

При этом он добавил, что достичь данных показателей можно при использовании грамотно подобранных и качественно подготовленных семян и правильных схемах защиты растений.

Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц, новое оборудование позволит значительно увеличить урожайность сои.

«Благодаря новому оборудованию аграрии смогут отбирать сильные семена, которые впоследствии будут реализовывать весь генетический потенциал», - уверен директор краевого департамента.

Отметим, что увеличение урожайности сои до 25 центнеров с гектара перед аграриями поставил департамент сельского хозяйства администрации Приморского края. К таким цифрам фермеры должны прийти в течение пяти лет. Как ранее отмечал губернатор Приморья Олег Кожемяко, главный показатель работы фермера - высокая урожайность, которая впоследствии увеличит доходы фермеров региона.

Иван Юрьев