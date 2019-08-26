Юбилейный V Восточный экономический форум – самое то место, где можно начать подводить итоги масштабных преобразований на российском Дальнем Востоке. Оправдали ли себя особые экономические режимы – Свободный порт Владивосток (СПВ) и Территории опережающего развития (ТОР), начало которым было положено в 2015 году, все больше относится к категории вопросов открытых. Даже сейчас, спустя 5 лет, при общем количестве резидентов СПВ и ТОРов в 2 тысячи бизнес-единиц на сайте Корпорации развития Дальнего Востока в разделе успешные значится только 224 проекта, сообщает DEITA.RU.



Закон о СПВ сразу вызвал массу споров. Одним из основных аргументов была сырость закона, что в общем-то и подтверждается тем, что даже спустя пять лет многие его механизмы так и не заработали. Однако под словесные баталии компании начали создаваться и приобретать статус резидентов.

Одним из самых выдающихся примеров можно считать первого резидента Свободного порта Владивосток – компанию ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания». Пять лет назад на нее были большие надежды, но как это обычно и бывает, они себя не оправдали. DEITA.RU в преддверии ВЭФ решила вспомнить историю компании и незавидную судьбу ее руководителя.

Первый резидент Свободного порта Владивосток появился в октябре 2015 года. Статус получила ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания». Учредителями компании стали ООО «Группа «Транзит-ДВ» и китайская компания «Чжунгунсинь», каждой принадлежало 51% и 49% доли соответственно.

Однако с 2017 года компании, входившие в ГК «Транзит-ДВ», в том числе ООО «ТИК», находятся в процессе банкротства, некоторые из них уже ликвидированы. Единственной структурой, еще продолжающей свое существование, является ЗАО «Востокбункер», именно ей арбитражные суды предписали расплатиться с долгами ГК «Транзит-ДВ», которых насчитывается более 5 млрд рублей.

Отметим, что на сегодняшний день компания «ТИК» ликвидирована, а ее владелец приморский олигарх Игорь Польченко, по сообщениям «Ъ», был арестован на Кипре. Его подозревают в крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

На сегодняшний день резидентами СПВ являются 1449 компаний, резидентами ТОР- 406. Сколько именно компаний повторит историю первого резидента, неизвестно.

Иван Крышан