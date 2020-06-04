Первая сессия ВЭФ пройдет в июне

На следующей неделе состоится выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума, которую посвятят гастрономическому туризму, сообщает ИА DEITA.RU.

В Росконгрессе заявили, что сессия будет посвящена гастрономическому туризму, как драйверу развития отрасли. В ней примут участие спикеры из Владивостока и Москвы, основными из них станут губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова, а также участие примут известные рестораторы, модератором станет ведущий тв-шоу Джон Уоррен. В Росконгрессе отметили, что гастротуризм новое явление для России, но уже востребованное у современных туристов.

Как рассказал ИА DEITA.RU руководитель музея «Трепанга» и турфирмы «Катюша» Дмитрий Павлов, гастрономический туризм на сегодня уже стал настоящим драйвером для развития туристской отрасли региона. Об этом можно говорить, посмотрев на статистику прошлых лет. Он считает, что данное направление у туристов популярно по нескольким причинам.

«Во-первых, это дешевая стоимость морепродуктов у нас по сравнению с другими странами. Вторым немаловажным фактором является экологичность продукта, то есть в наших ресторанах подаются продукты, которые были выловлены, а не выращены в аквариумах. Отдельно здесь стоит добавить хорошее продвижение всех гастрономических фестивалей и ресторанов среди местного населения и иностранцев. Это не только популяризация нашей кухни, но и проведение фестивалей турфирмы берут за основу, когда продают путевки иностранцам. К примеру, именно ради фестивалей корейцы едут во Владивосток, а в китайских тур-группах сразу же включена услуга «Стола из морепродуктов»», - рассказывает Дмитрий Павлов.

Он добавил, что помимо морепродуктов турфирмы и рестораны начали продвигать таежные продукты: папоротник, чай с лимонником, дикое мясо изюбров, медведей также подается в ресторанах. Отдельно он подчеркнул, что иностранные туристы стараются с собой привести не магнитик, а какой-то продукт, приобретают который как в супермаркетах, так и в специализированных магазинах.

«Для примера, у нас в музее «Трепанга» специально для туристов есть вытяжки из разных морских обитателей, так и из обитателей тайги. Краба любой желающий может купить в рыбном магазине, упаковать в термопакет и привезти его с собой домой, до Кореи лететь два часа, до Шанхая 2,5», - подчеркнул Дмитрий Павлов.

Напомним, что в прошлом году на территорию Приморья прибыло более 1,3 млн. иностранных туристов, основные потоки составили жители Поднебесной (450 тысяч) и Кореи (350 тысяч). Прирост по сравнению с предыдущим годом превысил 9%.