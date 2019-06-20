В военно-спортивном лагере «Дружба» стартовала первая смена. Ранним утром ребята вышли на зарядку и сразу погрузились в атмосферу ответственности, патриотизма и любви к Родине, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали во Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», после зарядки провели последние приготовления к открытию лагеря. На открытие лагеря прибыло много гостей: из краевой администрации, города и, конечно, военкомата. Они поздравили детей с открытием долгожданной смены и не забыли подарить именинникам памятные футболки.

От делегации молодежного крыла Боевого братства Донец В.В. подарила всем детям памятные сувениры, а ребята в свою очередь показали гостям, что им не зря выдали военную форму. И они хотят обучаться военному делу, а опытные инструктора им в этом помогут.

В завершении торжественного мероприятия прошли показательные выступления по рукопашному бою, метание ножей и товарищеские матчи по футболу. После обеда начались будни согласно плану.

Екатерина Брязгунова



