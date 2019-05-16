В четверг, 16 мая, во Владивостоке проходит Первенство Приморского края по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля поплавочной удочкой» среди детей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал организатор соревнований председатель Федерации рыболовного спорта Приморья Александр Ермолаев, соревнования были включены в официальный календарь и являются краевым первенством среди детей. Рыбачат дети на озере в районе железнодорожной станции «Спутник», возле «Фетисов Арены».

«Соревнования проходят активно, ребята уже поймали первую рыбу. Можно уже заключить, что они получились, ощущается высокая конкуренция", - отметил Александр Ермолаев.

По его словам, в соревнованиях участвует более 30 ребят со всего Приморского края. В этом году впервые в официальных соревнованиях принимают участие воспитанники коррекционной школы-интерната 1 вида , глухонемые дети.

«Азарта у них не отнять, ловят они не хуже остальных. Если вначале соревнований дети приехали на водоем и сидели в смартфонах, то спустя время они все стали с интересом наблюдать за поплавком», - подчеркнул главный судья соревнований.

Участники соревнований отметили, что им понравилось мероприятие, в особенности сам процесс поимки добычи, а также они научились новым навыкам - прикормке, насаживанию червя на крючок и тд. Для некоторых ребят соревнования стали первым опытом в рыбалке.

Сейчас судьи взвешивают улов и вскоре определят победителей и призеров.