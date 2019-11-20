Первенство Приморья по самбо завершилось во Владивостоке

В Приморье продолжают отмечать Год самбо в России. В понедельник в спортивном комплексе «Олимпиец» завершилось Первенство Приморского края по этому виду спорта. В рамках Дня самбо подобные чемпионаты прошли и в других регионах страны, сообщает DEITA.RU.

В этом году на краевое первенство съехалось более трехсот самбистов из разных городов и поселений региона – из Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Фокино, Михайловки, Хороля, Ярославского и Борисовки.

Соревнования проходили, как среди новичков, так и среди мастеров своего дела – неоднократных участников чемпионатов России и Европы. За финальными соревнованиями наблюдал губернатор края Олег Кожемяко, директор краевого департамента спорта Жан Кузнецов, президент федерации самбо Приморья Виктор Алексеенков и президент регионального олимпийского комитета Олег Докучаев.

Награды победителям и призерам первенства губернатор края вручил лично. Он также пожелал им удачи в дальнейших выступлениях.

Отметим, Владивосток является одним из признанных мировых центров самбо. С 1998 года здесь проводится международный турнир категории «А» им. Юрия Потапова. В городе когда-то жил и работал один из основателей этого вида спорта – Василий Ощепков.

Отметим, что Всероссийский день самбо проводится во Владивостоке с 2008 года. Сейчас это самое масштабное спортивное мероприятие по этому виду спорта в стране.