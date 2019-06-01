У приморцев 1 июня позагорать не получится, сообщает DEITA.RU. Первый летний день обещает принести с собой переменную облачность и ливни, передает Примпогода.

Так, ночью на первое июня жителей региона ждет переменная облачность, периодически идущий кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха не поднимется выше семи – двенадцати градусов тепла. Ветер умеренный, шесть – одиннадцать метров в секунду, но иногда с усилением до 18 метров в секунду.

Днем в Приморье также переменная облачность, кое-где пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах – ливни. Местами гроза. Температура воздуха – двадцать – двадцать пять градусов тепла. Ветер, как и ночью, шесть – одиннадцать метров в секунду, иногда до восемнадцати.

Анастасия Туркова