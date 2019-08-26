Космическое агентство США NASA приступило к расследованию правонарушение, которое было впервые совершенно в космосе, сообщает DEITA.RU.

Астронавт из США Энн МакКлейн, по мнению представителей следствия, находясь на орбитальной станции, получила доступ к банковским счетам супруги Саммер Уорден, которая является экс-офицером разведки ВВС и проживает в Канзасе.

Когда Уорден заметила, что ее жена знает обо всех покупках, то срочно обратилась в банк и попросила узнать, кто же имеет доступ к ее счетам. Как ни странно, но это была Энн МакКлейн. К такому выводу удалось прийти после того, как стало известно, что счета просматриваются посредством Сети, которая была зарегистрирована на NASA.

МакКлейн подтвердила, что у нее есть доступ, но утверждает, что имеет его с позволения Уорден и просто-напросто отслеживает то, куда супруга расходует семейный бюджет.

В свою очередь Уорден с такой позицией не согласна. Ее семья была вынуждена подать жалобу в Управление генерального инспектора NASA, пишет РИА ФАН.

Екатерина Брязгунова