Первое уголовное дело о коронавирусном фейке отправлено в суд в Приморье

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Мужчина прославился, выложив «разоблачающий» ролик
Приморец, опубликовавший ролик о якобы зараженном коронавирусом Уссурийском локомотиворемонтном заводе, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ИА DEITA.RU.
Видео было снято еще в начале весны, и автор назвал его шуткой «для своих», которая вышла за пределы коллектива. Изначально шла речь об административном правонарушении, но теперь оказалось, что все же было возбуждено уголовное дело. Статья – клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.
«По данным следствия, 13 марта 2020 года местный житель, работающий на заводе в городе Уссурийске, разместил в сети Интернет видео с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города Уссурийска Приморского края», – констатировали в местном следкоме.
Обвинительное заключение утверждено, и дело уже направлено в суд.