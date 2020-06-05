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Первоначальный взнос по льготной ипотеке хотят понизить

Ипотека

Такое предложение озвучил Минфин

Россиянам хотят дать возможность легче взять ипотечный кредит в рамках льготных программ, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект предполагает уменьшение минимального первоначального взноса, который сегодня составляет 20%, до более либеральных 15%. Это предложение Минфина касается программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».

«Порой у молодых семей возникают трудности с первоначальным взносом. Его снижение даже на 5% будет хорошим стимулом для жителей региона, решившим взять ипотечный кредит», – прокомментировал инициативу вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

На территории ДВФО пользуется популярностью программа «Дальневосточная ипотека», позволяющая определенным группам россиян приобрести или построить жилье, воспользовавшись кредитом под рекордно низкие 2%.

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