Первые 19 сертификатов JAS получили приморские агрономы

В четверг, 28 ноября, 19 приморцев работающих в сельскохозяйственной отрасли региона получили первые сертификаты JAS в России, позволяющие производить и поставлять органические продукты в Японию, сообщает DEITA.RU.

Идейным вдохновителем проекта стал генеральный директор компании Novik Country Club Александр Зубко, который рассказал, что всего обучение прошло 19 человек. Из них по четыре специалиста из ФГУ «Рослесзащита» и Приморской сельскохозяйственной академии, работники «Россельхознадзора» и приморские фермеры, выращивающие органические продукты.

«Обучение специалистов проходило два дня на базе Novik Country Club. После получения сертификатов агрономы смогут сертифицировать сельскохозяйственные участки для выращивания органических продуктов и проверять произведенную сельхозпродукцию», - отметил Александр Зубко.

По его словам, вопрос выращивания органической продукции он начал заниматься еще 10 лет назад. Однако в первые разы это не сложилось, а к моменту вступления нового закона «Об органических продуктах» (закон вступает в силу с 1 января 2020 года – Прим.ред.), как раз удалось организовать обучение для приморских агрономов.

«Выращивание и продажа органических продуктов открывает огромные возможности для приморского экспорта, но чтобы все получилось необходима совместная работа, поэтому нашим заведением также был получен международный сертификат, потому как мы являемся одним из заключительных звеньев в обороте сельскохозяйственной продукции», - добавил Александр Зубко.

Как отметил директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков, получение сертификатов приморскими фермерами – это совместный русско-японский проект.

«После получения сертификатов приморские фермеры смогут выращивать полноценную органическую продукцию, которая востребована на высоко премиальных рынках Японии и других стран Северо-Восточной Азии. Мы совместно прилагаем все усилии чтобы наша высококачественная продукция нашли свое место на прилавках японских супермаркетов и отчасти нам это удается», - заключил Алексей Старичков.

Напомним, что Приморский край является одни из лидеров экспорта сельхозпродукции в страны АТР.

Иван Крышан