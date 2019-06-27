На этой неделе в поселке Михайловка в Приморье был отремонтирован в этом году первый двор по программе «Комфортная среда», сообщает DEITA.RU.

По словам главного специалиста по благоустройству Михайловского поселения Владимира Минина, ремонтные работы завершились около пятиэтажного дома, расположенному по адресу квартал 2, дом 2.

«В этом году из девяти поданных нами заявок, одобрение получили две – это территории около 2 и 3 домов второго квартала. На проведение ремонтных работ из все трех бюджетов федерального, краевого и муниципального было выделено порядка 2,7 миллионов рублей», - добавил Владимир Минин.

Так, в первом дворе был выполнен минимальный перечень работ, куда вошли асфальтирование придомовой территории, установка при подъездных лавочек, урн и каменного бордюра. В ближайшее время работы начнутся в соседнем дворе.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, «Комфортная среда» - это общероссийский проект, охватывающий всю территорию страны и каждый населенный пункт.

«Выходя из подъезда, каждый человек должен попадать в комфортную среду, где ему хотелось бы жить. При этом без его помощи и сил власти никогда не справятся, на себя мы берем тяжелую работу: асфальтирование, установка каменного бордюра, но высадка цветов на клумбах полностью ложится на плечи местных жителей», - подчеркнула врио вице губернатора.

По ее словам, проект работает на территории края уже несколько лет, и видно, что после ремонта жители не остаются равнодушными и продолжают улучшать свою придомовую территорию.

Помимо села Михайловка проект «Комфортная среда» реализуется и в других поселениях региона. Так, почти завершены работы в нескольких дворах в поселке Новошахтинск, Уссурийске и Владивостоке.

Иван Крышан