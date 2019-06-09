Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов представил Рособрнадзор, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают специалисты надзорного ведомства, результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних. Более того, результаты по профильной математике улучшились. По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на 6 баллов по сравнению с 2018 годом. Как считают в Рособрнадзоре, это отражает рост популярности среди абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей.

Высокие результаты (81-100 баллов)в России показали более 25 тысяч участников Единого государственного экзамена. В 2019 году стобалльные результаты показали учащиеся из 69 субъектов России.

ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около 4% участников показали результат ниже минимального, а около 60% - хороший результат в диапазоне 61-100 баллов.

Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке школьники впервые сдали ЕГЭ по китайском языку. Непростой экзамен сдавали тринадцать первых выпускников в Хабаровском крае, в Приморском пятнадцать человек, а в Амурской области – шестнадцать.

Дмитрий Санников